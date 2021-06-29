Министерство финансов придержало выдачу Таллиннскому аэропорту 20 млн евро

В прошлом году Таллиннский аэропорт рассчитывал на крупную прибыль, но из-за коронавируса в итоге остался в убытке на два миллиона евро: по подсчетам администрации воздушной гавани, из-за недополученной прибыли предприятие потеряло 30 млн евро своих инвестиционных возможностей за прошлый и текущий год.

“Дополнительная инвестиция, которая нам нужна, связана с определенной инфраструктурой, касающейся доступа для, например, легкового и грузового транспорта. Вторая часть — строительство собственно зданий. Например, ангаров для техобслуживания самолетов или логистических центров, которые мы сдаем в аренду”, — пояснил руководитель аэропорта Рийво Тувике.

По расчетам предприятия, если государственная инвестиция в размере 20 млн евро не будет сделана, то в следующие 25 лет аэропорт недополучит около 33 млн евро прибыли. Однако ситуация в авиации сложная, и необходимых 37 млн евро у предприятия нет, а банки в данный момент тоже отказывают в кредите, поскольку у аэропорта не хватает денег на покрытие собственной доли финансирования в проекте.