Почти историческое событие: Lux Express открыл новую линию между Таллинном и Кярдла

Из Таллинна в Кярдла теперь можно уехать каждый день в 09:30 утра. Обратный рейс — в 15:00. Кроме автобусного вокзала в Кярдла, пассажиры могут воспользоваться остановками на центральной площади Кярдла, а также в Тубала, Кяйна, Ваэмла, Сууремыйза и Хелтермаа.

На маршруте можно также заказать велосипедный билет, который расширяет возможности передвижения по территории острова и предлагает пассажирам, удобный вариант знакомства с Хийумаа. На данный момент велосипедный билет можно забронировать только на сайте luxexpress.eu при покупке обычного билета. Следует помнить, что из-за ограниченного размера багажного отделения автобусов в каждую поездку можно забронировать лишь до пяти велосипедов. В каждом автобусе также есть специальные чехлы для защиты велосипедов и другого багажа.