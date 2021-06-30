ФОТО | В Китае открылся футуристический гигантский аэропорт

В столице китайской провинции Сычуань открылся новый гигантский аэропорт Чэнду Тяньфу, который стал вторым международным аэропортом в городе Чэнду, пишет News.mail.ru.

Мега-аэропорт стоимостью 11 миллиардов долларов официально открылся первым рейсом авиакомпании “Сычуань Эйрлайнс”, вылетевшим 29.06 в 11:10 утра из Чэнду в Пекин. В настоящее время Чэнду является третьим городом в Китае, где расположены два международных аэропорта, остальные два — Пекин и Шанхай.

Аэропорт Чэнду Тяньфу расположен примерно в 50 километрах от центра города и в 84 километрах до Национального центра по разведению гигантских панд, что является главной туристической достопримечательностью региона.

Пока завершена лишь первая часть проекта, которая включает в себя строительство трех взлетно-посадочных полос и двух терминалов, способных обслуживать до 60 миллионов пассажиров в год. Планируется, что через пару лет аэропорт полностью будет готов и сможет принимать до 120 миллионов пассажиров в год. Также планируется связать два международных аэропорта Чэнду единой линией метро.

Эти два международных аэропорта должны помочь городу стать крупным транспортным узлом, связывающим КНР с Юго-Восточной Азией, Центральной Азией и Европой.