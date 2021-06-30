30.06.2021, 08:01
Греция заплатит по 150 евро молодым людям, которые вакцинируются от COVID-19(12)
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Греческие власти обещают заплатить по € 150 молодым людям, которые вакцинируются от COVID-19. Воспользоваться возможностью смогут все, кому еще нет 26 лет.
После получения первой прививки деньги перечислят на специальный электронный кошелек. Их можно будет потратить на авиа и железнодорожные билеты, на аренду автомобиля, кемпингов, туристические услуги, кино, театры, музеи и музыкальные концерты, пишет портал 34travel.me.
“Мы надеемся, что молодые люди воспользуются этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали”, — говорят власти.
Сейчас в Греции в день вакцинируют около 100 000 человек. Правительство рассчитывает, что к концу июня 35 % населения будет полностью привито.