Греция заплатит по 150 евро молодым людям, которые вакцинируются от COVID-19

После получения первой прививки деньги перечислят на специальный электронный кошелек. Их можно будет потратить на авиа и железнодорожные билеты, на аренду автомобиля, кемпингов, туристические услуги, кино, театры, музеи и музыкальные концерты, пишет портал 34travel.me.

“Мы надеемся, что молодые люди воспользуются этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали”, — говорят власти.

Сейчас в Греции в день вакцинируют около 100 000 человек. Правительство рассчитывает, что к концу июня 35 % населения будет полностью привито.