Таллиннский аэропорт: путешествия делают людей счастливыми

Больше всего ощущение счастья вызывают путешествия у живущих в Таллинне женщин в возрасте от 35 до 44 лет, и 36% всех респондентов при первой же возможности хотели бы улететь на отдых к Средиземному морю.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ говорит, что ему приятно видеть, что желание путешествовать никуда не делось, и многие люди готовы отправляться на отдых. “Понятно, что вакцинированные люди более активны и не боятся летать. И все же по-прежнему есть люди, которых беспокоят сложности, связанные с путешествиями, и которые могут быть более осторожны, чем раньше”, — сказал Пяргмяэ, добавив, что это подтверждают и результаты исследования, согласно которым 20% ответивших пугает сложность делопроизводства и 25% — тот факт, что ограничения в стране назначения могут измениться.

“Я подтверждаю, что мы ежедневно работаем над тем, чтобы пассажиры получали ответы на все свои вопросы и чтобы все страхи были развеяны, но, конечно, важно, чтобы каждый человек, отправляющийся в путешествие, сам проделывал домашнюю работу, знакомился с условиями, действующими в отношении путешествий в стране назначения, и вел себя ответственно”.

Каждый пятый респондент, то есть 19% участников опроса хотели бы поехать в гости к друзьям или родственникам. 13% респондентов предприняли бы поездку в какую-нибудь экзотическую страну с целью совершения там походов и 11% респондентов в возрасте от 15 до 24 лет предпочли бы отдых в крупном городе. “На дворе время отпусков, и прямые рейсы на курорты и пакеты отдыха пользуются этим летом популярностью, ведь люди так долго сидели дома. Скорее всего, восстановление количества иностранных туристов, приезжающих в Эстонию, в большем объеме произойдет в следующем году”, — добавил Пяргмяэ.

На данный момент из Таллинна без пересадок можно попасть в 23 аэропорта, в конце недели добавятся рейсы в Рим и Цюрих. С местами назначения можно ознакомиться на веб-сайте аэропорта.