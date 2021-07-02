ВИДЕО | Турецкий котенок научился маршировать. Еще бы, он родился и вырос на военной базе!

Военные не сразу поняли, что животное пытается им подражать, а не просто привлекает к себе внимание. Но вскоре они заметили, что котенок марширует, неплохо попадая в такт. Тогда солдаты решили помаршировать вместе с ним. Котенок отлично справился, пусть разок и попытался выйти из строя (но все же послушался приказа). А потом убежал по своим делам. Ну а что, может себе позволить — он ведь не на службе!