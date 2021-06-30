Lux Express начинает ездить в Вильянди и Отепя
По словам исполнительного директора Lux Express Ингмара Рооса, автобусная фирма хочет предложить пассажирам максимально плотную маршрутную сеть, чтобы они могли планировать поездки в соответствии со своими потребностями: ”На внутригосударственных маршрутах мы постепенно переходим к докризисному состоянию. С завтрашнего дня вы сможете ездить между Таллинном и Тарту в обоих направлениях 20 раз в день. Кроме того, мы предлагаем еще 6 отправлений в обоих направлениях в дни с повышенным спросом — в пятницу и воскресенье”.
Количество отправлений на маршрутах Таллинн-Пярну, Таллинн-Нарва и Таллинн-Курессааре уже достигло докризисного уровня, а теперь уплотняется сообщение между столицей и Южной Эстонией. Например, на маршруте Таллинн-Тарту частота отправлений с 1 июля увеличится на 25%.
”До кризиса большинство пассажиров на маршруте Таллинн-Тарту были студентами и людьми, перемещавшимися между двумя городами по работе. Поскольку из-за вируса студенты и бизнес-путешественники стали оставаться в домашних офисах, наибольшее сокращение количества пассажиров имело место именно между Таллинном и Тарту. С 1 июля мы будем увеличивать количество отправлений — мы хотим еще до осени вновь предложить клиентам достаточно частые отправления, чтобы к тем, кто во время пандемии путешествовал на машине, вернулась уверенность, и они вновь стали ездить на автобусах”, — добавил Роос.
Помимо дополнения графика на маршруте Таллинн-Тарту, с 1 июля в маршрутную сеть Lux Express будут добавлены два совершенно новых направления — Вильянди и Отепя. ”Этим летом мы смогли расширить маршрутную сеть и соединить со столицей целых три уездных центра. Запущенная в июне линия Таллинн-Кярдла всего за пару недель получила очень теплый прием, и это добавляет уверенности в том, что запуск сообщения между зимней столицей Эстонии Отепя с Таллинном также окажется успешным. Мы давно планировали открыть сообщение между Таллинном и Вильянди, которое по скорости сопоставимо с поездкой на поезде, а по комфорту превышает железнодорожные поездки. Сейчас для этого настало подходящее время”, — прокомментировал запуск новых маршрутов Роос.
Расписание новых отправлений с 1 июля:
- 09:30 Таллинн -> Вильянди 11:30
- 16:00 Таллинн -> Вильянди 18:00
- 07:45 Вильянди -> Таллинн 09:45
- 13:00 Вильянди -> Таллинн 15:00
- 15:30 Таллинн -> Отепя 18:45 (конечная остановка линии — автовокзал Выру)
- 09:50 Отепя -> Таллинн 13:30 (начальная остановка линии — автовокзал Выру)
Отправления на маршруте Таллинн-Тарту:
- 08:00 Таллинн -> Тарту, с 1 июня ежедневно
- 17:30 Таллинн -> Тарту, с 1 июня ежедневно
- 22:00 Таллинн -> Тарту, с 1 июня ежедневно
- 07:00 Тарту -> Таллинн, с 1 июня ежедневно
- 16:30 Тарту -> Таллинн, с 1 июня ежедневно
- 21:00 Тарту -> Таллинн, с 1 июня ежедневно
- 10:30 Таллинн -> Тарту, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 13:30 Таллинн -> Тарту, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 14:30 Таллинн -> Тарту, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 18:30 Таллинн -> Тарту, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 19:30 Таллинн -> Тарту, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 23:00 Таллинн -> Тарту, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 11:30 Тарту -> Таллинн, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 12:30 Тарту -> Таллинн, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 14:30 Тарту -> Таллинн, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 15:30 Тарту -> Таллинн, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 19:30 Тарту -> Таллинн, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 22:00 Тарту -> Таллинн, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
Отправления на маршруте Таллинн-Выру:
- 10:30 Таллинн -> Выру, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 18:15 Выру -> Таллинн, с 1 июня по пятницам и воскресеньям
- 15:30 Таллинн -> Выру, с 1 июня ежедневно
- 09:00 Выру -> Таллинн, с 1 июня ежедневно