Lux Express начинает ездить в Вильянди и Отепя

По словам исполнительного директора Lux Express Ингмара Рооса, автобусная фирма хочет предложить пассажирам максимально плотную маршрутную сеть, чтобы они могли планировать поездки в соответствии со своими потребностями: ”На внутригосударственных маршрутах мы постепенно переходим к докризисному состоянию. С завтрашнего дня вы сможете ездить между Таллинном и Тарту в обоих направлениях 20 раз в день. Кроме того, мы предлагаем еще 6 отправлений в обоих направлениях в дни с повышенным спросом — в пятницу и воскресенье”.

Количество отправлений на маршрутах Таллинн-Пярну, Таллинн-Нарва и Таллинн-Курессааре уже достигло докризисного уровня, а теперь уплотняется сообщение между столицей и Южной Эстонией. Например, на маршруте Таллинн-Тарту частота отправлений с 1 июля увеличится на 25%.

”До кризиса большинство пассажиров на маршруте Таллинн-Тарту были студентами и людьми, перемещавшимися между двумя городами по работе. Поскольку из-за вируса студенты и бизнес-путешественники стали оставаться в домашних офисах, наибольшее сокращение количества пассажиров имело место именно между Таллинном и Тарту. С 1 июля мы будем увеличивать количество отправлений — мы хотим еще до осени вновь предложить клиентам достаточно частые отправления, чтобы к тем, кто во время пандемии путешествовал на машине, вернулась уверенность, и они вновь стали ездить на автобусах”, — добавил Роос.