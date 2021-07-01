Таллиннский автовокзал хотят перестроить под электробусы

Дизельные автобусы в течение пяти-десяти лет исчезнут, поэтому новый автовокзал должен быть построен в соответствии с требованиями для электротранспорта.

"Уже сейчас некоторые автобусы проезжают на одной подзарядке 500 км. Весь Таллиннский автовокзал должен соответствовать одной концепции: приезжаешь на электробусе, уезжаешь на электромобиле, чтобы были обеспечены все услуги каршеринга и прочее", – добавила исполнительный директор Таллиннского автовокзала Айрика Аруксаар

По ее словам, строительство может начаться лет через пять, на возведение здания и создание необходимой инфраструктуры уйдет полтора-два года: "Наша цель построить не просто автовокзал, а совершенно новые зеленые ворота Таллинна, с самыми современными и экологичными решениями".