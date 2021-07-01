ВИДЕО | На границе Эстонии теперь признают только европейский сертификат вакцинации. С подозрительным российским тестом в страну не пустят

Согласно Закону о государственной границе, для въезда из Российской Федерации в Эстонию требуется сертификат вакцинации ЕС, справка о перенесенном COVID-19 или справка об отрицательном результате теста.

"Если люди не могут предъявить эти документы или Департамент полиции или погранохраны не доверяет бумагам, то люди отправляются обратно", — сказала премьер-министр Кая Каллас порталу Delfi.

Под доверием она имеет в виду то, что в России можно приобрести поддельные справки.

Подлинный предъявляется документ или нет, решают сотрудники полиции.

Для того, чтобы система была более надежна, в дальнейшем экспресс-тест можно будет делать прямо на границе. Это обойдется пересекающему границу примерно в 10 евро.

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