ВИДЕО | На границе Эстонии теперь признают только европейский сертификат вакцинации. С подозрительным российским тестом в страну не пустят(57)
Согласно Закону о государственной границе, для въезда из Российской Федерации в Эстонию требуется сертификат вакцинации ЕС, справка о перенесенном COVID-19 или справка об отрицательном результате теста.
"Если люди не могут предъявить эти документы или Департамент полиции или погранохраны не доверяет бумагам, то люди отправляются обратно", — сказала премьер-министр Кая Каллас порталу Delfi.
Под доверием она имеет в виду то, что в России можно приобрести поддельные справки.
Подлинный предъявляется документ или нет, решают сотрудники полиции.
Для того, чтобы система была более надежна, в дальнейшем экспресс-тест можно будет делать прямо на границе. Это обойдется пересекающему границу примерно в 10 евро.
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