02.07.2021, 08:37
Nordica будет пользоваться собственным кодом и платформой для продажи билетов
Foto: Andres Putting
Эстонский национальный авиаперевозчик Nordica получил в прошлом году собственный международный код ND и в дальнейшем будет осуществлять рейсы под собственным брендом и кодом, а также продавать билеты через собственную коммерческую платформу.
Ранее Nordica пользовалась кодом своего бывшего польского стратегического партнера LOT, а ее дочерняя фирма Regional Jet использует собственный код EE, сообщает rusERR.
По словам главы предприятия Эрки Урва, сейчас под новым кодом осуществляются чартерные рейсы, а когда Nordica возобновит прямые рейсы из Таллинна, то они тоже будут осуществляться под кодом ND.
"Начнем летать в Швеции под своим кодом с августа, когда завершится сотрудничество с LOT", - сказал Урва.