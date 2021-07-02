02.07.2021, 09:01
Беларусь открывает границы: граждане 73 стран смогут свободно въехать в страну без визы для вакцинации от COVID-19(4)
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий безвизовый въезд для граждан 73 государств для вакцинации от коронавируса, сообщает Интерфакс.
Режим начнет действовать с 15 июля. Вакцинацию иностранцев от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Минздравом.
Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям, говорится в сообщении.