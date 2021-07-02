В Сочи появится свободный от коронавируса пляж. Для отдыха на нем нужно предъявить документы

Чтобы отдохнуть на пляже, необходимо предъявить ПЦР-тест, справку о том, что человек переболел (должно пройти не более полугода с начала заболевания), или сертификат о вакцинации. На детей ограничения не распространяются. Первый ковид-свободный пляж откроет гостиница “Лазурная”, пишет ТАСС .

Ранее власти Краснодарского края выпустили постановление, согласно которому заселение в отели Кубани с 1 июля возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации либо справки о том, что гость переболел коронавирусом не более полугода назад. С 1 августа заселять в места размещения можно будет только вакцинированных либо недавно переболевших гостей.