Евросоюз запустил систему цифровых COVID-паспортов

В Евросоюзе заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе — с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел.

Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок. Государства Евросоюза должны будут воздерживаться от ввода каких-либо ограничений в отношении владельцев сертификатов, если это не будет требоваться по неотложным медицинским показаниям. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге. Он признан во всех 27 странах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.

Получить его могут как граждане ЕС, так и представители государств, не входящих в союз и не вводивших этот сертификат на национальном уровне. Однако есть условие для тех, кто получает его после вакцинации: прививка должна быть сделана одной из четырех вакцин, признанных в Евросоюзе. Это:

* препарат от Pfizer-BioNTech;

* разработка Oxford-AstraZeneca (известна также под торговой маркой Vaxzevria);

* продукт американской компании Moderna (торговая марка Spikevax);

* вакцина Janssen (препарат, разработанный Johnson & Johnson).