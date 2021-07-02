ФОТО | Сегодня после долгого перерыва в Таллинн прибыл первый круизный лайнер. Но пассажирам просто так на берег выйти не разрешается

Конечно, это не совсем тот круиз , к каким все привыкли до пандемии коронавируса. Возобновленные круизы происходят по совершенно новому принципу, чем раньше. Так, например, существенно уменьшено количество пассажиров, которым разрешено одновременно находиться на судне. Кроме того, перед круизом все пассажиры, а также члены экипажа должны сдать тест на коронавирус и/или пройти вакцинацию.

Выйти на сушу во время круизов разрешается только по так называемой концепции «пузыря» - желающие могут познакомиться с Таллинном исключительно в рамках предложенных экскурсий, организованных круизной компанией совместно с эстонским партнером. При этом во время экскурсий можно посещать только те музеи, достопримечательности и рестораны, где будет обеспечена безопасность пассажиров и будет минимум контактов с местными жителями. Все водители автобусов и гиды, обслуживающие круизные группы, должны пройти тестирование или быть вакцинированными. Такие же правила действуют по отношении к сотрудникам порта. Профилактические меры, разработанные круизными компаниями, Таллиннским портом и различными департаментами, направлены на предотвращение возможного заражения как круизных туристов, так и местных жителей на судах, в порту и в пункте назначения,