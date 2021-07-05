Авиакомпания SWISS открыла линию Таллинн – Цюрих
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, открытия этой линии и прихода этого перевозчика ждали давно. “Мы очень рады, что авиасообщение восстанавливается и Таллиннский аэропорт может предлагать новые направления и принимать у себя новые авиакомпании. До сих пор Цюрих был неиспользованным потенциалом — интерес жителей Эстонии к полетам в Швейцарию был высок, а возможностей для этого не хватало. Полученная обратная связь от пассажиров относительно новой линии весьма позитивная, интерес высок, и в подтверждение этого с середины июля авиакомпания добавит в график еще одно еженедельное отправление — по четвергам, и начиная с августа — по вторникам”, — сказал Пяргмяэ.
Директор по продажам в странах Балтии и Финляндии Lufthansa Group Кристофер Циммер тоже рад приходу SWISS в Эстонию. “Линия Таллинн — Цюрих обеспечивает прямое сообщение со Швейцарией и дает возможность делать удобные пересадки в цюрихском аэропорту Клотен, откуда можно улететь в самых разных направлениях. Помимо этого, маршрут Таллинн — Цюрих стал хорошим дополнением к нынешним полетам из Таллинна, осуществляемым нашей Группой”.
Сообщение с крупнейшим городом и деловым центром Швейцарии создаст для жителей Эстонии возможность летать в Швейцарию без пересадок, а там уже недалеко и до альпийских склонов, и прекрасные возможности для поездок по Центральной или Южной Европе. Больше информации о расписании рейсов и билетах можно найти на веб-сайте SWISS по адресу https://www.swiss.com/ch/en.