Авиакомпания SWISS открыла линию Таллинн – Цюрих

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, открытия этой линии и прихода этого перевозчика ждали давно. “Мы очень рады, что авиасообщение восстанавливается и Таллиннский аэропорт может предлагать новые направления и принимать у себя новые авиакомпании. До сих пор Цюрих был неиспользованным потенциалом — интерес жителей Эстонии к полетам в Швейцарию был высок, а возможностей для этого не хватало. Полученная обратная связь от пассажиров относительно новой линии весьма позитивная, интерес высок, и в подтверждение этого с середины июля авиакомпания добавит в график еще одно еженедельное отправление — по четвергам, и начиная с августа — по вторникам”, — сказал Пяргмяэ.