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05.07.2021, 08:00

Туннели, морозильники и привидение: экскурсия по подвалам Рижского центрального рынка

 
Андра Чударе
DELFI.lv
Задание “пройти через рынок, ничего не купив” я бы провалила. Особенно летом, когда везде продается клубника, черешня и арбузы. Жизнь на рынке кипит уже с семи утра, а для продавцов день начинается еще раньше — некоторые здесь находятся уже с пяти, когда подъезжают грузовики с мясом и овощами. Это — история о невидимой части рынка, маленьком подземном городке, где расположены склады и огромные морозильные камеры.

Куда же без слухов и легенд: говорят, в подвале живет привидение — во время строительства рынка один из работников пропал, и по сей день иногда ходит по тоннелям. Многие утверждают, что этого человека просто замуровали в фундамент, как когда-то при строительстве средневековых замков и церквей, а другие — что после тяжелого рабочего дня люди решили выпить, поспорили и убили одного из коллег. Чтобы скрыть следы преступления, труп замуровали.

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