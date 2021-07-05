Туннели, морозильники и привидение: экскурсия по подвалам Рижского центрального рынка

Куда же без слухов и легенд: говорят, в подвале живет привидение — во время строительства рынка один из работников пропал, и по сей день иногда ходит по тоннелям. Многие утверждают, что этого человека просто замуровали в фундамент, как когда-то при строительстве средневековых замков и церквей, а другие — что после тяжелого рабочего дня люди решили выпить, поспорили и убили одного из коллег. Чтобы скрыть следы преступления, труп замуровали.