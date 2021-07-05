05.07.2021, 08:00
Туннели, морозильники и привидение: экскурсия по подвалам Рижского центрального рынка
DELFI.lv
Задание “пройти через рынок, ничего не купив” я бы провалила. Особенно летом, когда везде продается клубника, черешня и арбузы. Жизнь на рынке кипит уже с семи утра, а для продавцов день начинается еще раньше — некоторые здесь находятся уже с пяти, когда подъезжают грузовики с мясом и овощами. Это — история о невидимой части рынка, маленьком подземном городке, где расположены склады и огромные морозильные камеры.