Погода бьет рекорды: фото и видео из самых жарких мест на Земле в начале июля 2021 года

В конце июня температурные рекорды обновили Москва и Санкт-Петербург (+37,4 °C и 34, 7 °C соответственно). Новые данные о погодных аномалиях приходят и из других стран. В Канаде в конце июня-начале июля побиты 103 температурных рекорда в провинциях Британская Колумбия и Альберта, а также в Юконе и Северо-Западных территориях, пишет Моя Планета.

A village on fire. This picture of Lytton BC was taken last night by Jack Zimmerman. Coming up to 24 hrs since the wildfire ripped through the community, about 260 Kms north of Vancouver. Again tonight, extensive coverage on The National. pic.twitter.com/LPBItjeXPl — Ian Hanomansing (@ianhanomansing) July 1, 2021

В Британской Колумбии аномальная жара вызвала огромный пожар в деревне Литтон. Огонь на 90% уничтожил поселение.

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire.



(Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3 — Justin McElroy (@j_mcelroy) July 1, 2021

Первый чудовищно жаркий день пришелся на 27 июня. Тогда столбики термометра показали +46,6 °C, 28 июня температура поднялась до +47,9 °C, 29 июня был побит национальный рекорд: +49,5 °C. 30 июня в Литтоне начался пожар. Стена огня была около 1,2 м, пишет CNN. В этот же день была объявлена эвакуация.

Очевидцы сообщили, что огонь уничтожил деревню за 15 минут. Судьба нескольких человек неизвестна.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO — Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021

Помимо этого, жара в Канаде стала причиной множества смертей. За пять дней в Британской Колумбии зарегистрировано более 230 смертей, пишет BBC.