Погода бьет рекорды: фото и видео из самых жарких мест на Земле в начале июля 2021 года
В конце июня температурные рекорды обновили Москва и Санкт-Петербург (+37,4 °C и 34, 7 °C соответственно). Новые данные о погодных аномалиях приходят и из других стран. В Канаде в конце июня-начале июля побиты 103 температурных рекорда в провинциях Британская Колумбия и Альберта, а также в Юконе и Северо-Западных территориях, пишет Моя Планета.
В Британской Колумбии аномальная жара вызвала огромный пожар в деревне Литтон. Огонь на 90% уничтожил поселение.
Первый чудовищно жаркий день пришелся на 27 июня. Тогда столбики термометра показали +46,6 °C, 28 июня температура поднялась до +47,9 °C, 29 июня был побит национальный рекорд: +49,5 °C. 30 июня в Литтоне начался пожар. Стена огня была около 1,2 м, пишет CNN. В этот же день была объявлена эвакуация.
Очевидцы сообщили, что огонь уничтожил деревню за 15 минут. Судьба нескольких человек неизвестна.
Помимо этого, жара в Канаде стала причиной множества смертей. За пять дней в Британской Колумбии зарегистрировано более 230 смертей, пишет BBC.
Там, где погода бушевала не так сильно, люди находили необычные способы испечь печенье. Жительница Северного Бернаби (пригород Ванкувера) Мэл утром поставила противень с печеньем на приборную панель автомобиля. Печенье простояло в автомобиле пять часов и приготовилось (по словам девушки, выпечку стоило вынимать из автомобильной духовки чуть раньше). Когда Мэл забирала противень, в автомобиле было +41°C.
В США, в Долине Смерти, воздух прогрелся до +53,2°C (рекорд для этой местности +54,4°C), сообщает The Guardian. В некоторых районах Нью-Йорка фиксировали более +36°C. В Монтане местная жительница сняла на видео, как от жары спасаются животные: