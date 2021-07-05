Популярный город Италии ввел штраф за прогулки по улице

Мэр Флоренции Дарио Нарделла (Dario Nardella) подтвердил, что прогулки по городу с девяти вечера до шести утра запрещены на три дня до последующего уведомления. Кроме того, известно, что ограничение действует на улице Санто-Спирито, любимом среди посетителей ресторанов и ночных клубов месте, а также на самых популярных площадях — Строцци, Санта-Кроче и Сантиссима Аннунциата.