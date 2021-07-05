ФОТО | Колизей впервые открывает свои подземелья для посетителей

Там, в помещениях под землей, гладиаторы и животные дожидались своего выхода на арену. Эта часть амфитеатра всегда была закрыта для посетителей. В 2011-м запустили работы по реставрации подземелья. Приостанавливали только на время пандемии. Сейчас наконец готовы представить туристам, пишет портал 34travel.me.