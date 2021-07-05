05.07.2021, 12:05
ФОТО | Колизей впервые открывает свои подземелья для посетителей(1)
Photo by Den Harrson on Unsplash
Подземелья Колизея впервые открывают для посетителей – работы по их восстановлению наконец завершились. Теперь туристы смогут гулять по деревянным платформам и коридорам под ареной.
Там, в помещениях под землей, гладиаторы и животные дожидались своего выхода на арену. Эта часть амфитеатра всегда была закрыта для посетителей. В 2011-м запустили работы по реставрации подземелья. Приостанавливали только на время пандемии. Сейчас наконец готовы представить туристам, пишет портал 34travel.me.
В планах департамента археологического наследия страны продолжать восстанавливать памятник. Следующий этап – строительство арены над гипогеем, где будут проходить концерты и другие мероприятия.