ФОТО | Как выглядит Даугавпилс с высоты полета воздушного шара

В этом году во время дня рождения города все желающие могли принять участие в спортивных мероприятиях, посетить культурные и туристические достопримечательности города, сыграть в игру по фотоориентированию и посетить блошиный рынок в Даугавпилсской крепости. Среди других развлечений по время праздничных мероприятий был полет воздушных шаров, во время которого фотографу Андрею Емельянову удалось снять Даугавпилс и его окрестности.