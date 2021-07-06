06.07.2021, 08:00
Тунис меняет правила въезда для туристов
Photo by Aleksandr Sali on Unsplash
Власти Туниса снова изменили правила въезда для туристов – теперь сдавать ПЦР-тесты перед поездкой должны все, даже вакцинированные путешественники.
Новые требования вступили в силу с 1 июля. Для организованных туристов они начнут действовать немного позже – с 10 июля, пишет портал 34travel.me.
Освобождаются от ПЦР-тестов только дети до 12 лет. У всех остальных результаты будут спрашивать перед посадкой в самолет и по прибытии в аэропорты Туниса.