Тунис меняет правила въезда для туристов

Новые требования вступили в силу с 1 июля. Для организованных туристов они начнут действовать немного позже – с 10 июля, пишет портал 34travel.me .

Освобождаются от ПЦР-тестов только дети до 12 лет. У всех остальных результаты будут спрашивать перед посадкой в самолет и по прибытии в аэропорты Туниса.