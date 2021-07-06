"Нервы на пределе": туристы из России на Кубе пожаловались на карантин за свой счет

“Мы прилетели 30 числа рейсом Аэрофлота. У нас были сделаны в России тесты ПЦР, конечно, же отрицательные на коронавирус, — рассказывает Татьяна из Подмосковья в одном из тематических чатов. — Но в аэропорту взяли у всех тесты и он показал положительный результат. Мы узнали, что такая ситуация сложилась у практически 50% людей, прилетевших рейсом 30 числа на Кубу”.

Она пояснила Би-би-си, что за пять суток изоляции она и члены ее семьи сдали по три теста.

Повторный тест оказался положительным только у Татьяны, у трех остальных членов семьи отрицательный. Симптомов у туристов из Москвы, по ее словам, нет и не было.

Татьяне сказали, что ее увезут в обсерватор “для лечения интерфероном”, но на утро понедельника она продолжает жить в том же номере. Он находится в отеле, который семья и оплачивала, правда, в номере не меняют белье и “кормят скромно”.

“Тут у них информация меняется каждые 30 минут. Врач пришла, сказала, почему вы не разъехались по номерам, вас должны расселить. Но никто нас не расселил, — уточнила Татьяна. — Нервы на пределе”.

В той же ситуации оказалась Екатерина Тюленева из Сыктывкара. Она прилетела в Варадеро 30 июня — в свой день рождения — вместе с дочерью. В итоге уже 5 суток провела взаперти в гостинице после того, как повторный тест на коронавирус по прилету оказался положительным.

“Первого (июля) после обеда нам позвонил гид и сказала, что у меня тест положительный, у дочки — отрицательный. Но мы должны явиться с вещами на ресепшн и пройти в один из корпусов отеля для того, чтобы ждать дальнейших действий. Когда я пришла на ресепшн, у нас там были почти все с нашего рейса, кто заселился в наш отель, почти 90%, это около 15 семей, мы все оказались закрытыми в отеле”, — рассказала Би-би-си.

Сотня туристов в ожидании

Рано утром 5 июля генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила о массовой изоляции российских туристов.