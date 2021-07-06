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06.07.2021, 14:30

Конец свободному передвижению? Финляндия собирается ужесточить критерии въезда в страну без ограничений

 
Soome, Eesti ja ELi lipud
Soome, Eesti ja ELi lipud
Foto: Eero Vabamägi
Финское правительство обсудит в среду предложение Министерства социальных дел и здравоохранения, согласно которому в страну без ограничений можно будет въезжать только из стран с кумулятивной заболеваемостью не более 10 случаев на 100 000 жителей за две недели вместо показателя в 25 случаев, который действует в настоящее время, передает rus.err.ee.

В Эстонии по положению на 6 июля кумулятивная заболеваемость составляет 30,4. Европейская комиссия рекомендует разрешать свободное передвижение людей внутри ЕС из стран с показателем не выше 50.

Если финское правительство одобрит новые ограничения, то по положению на настоящий момент без ограничений в страну смогут приезжать только жители Исландии, Сан-Марино, Румынии, Ватикана, Мальты, Польши и Албании.

По данным MTV Uutiset, против предложения министра здравоохранения Кристы Киуру в правительстве выступают партия Финляндский центр и Шведская народная партия, а остальные члены правящей коалиции, включая социал-демократов премьер-министра Санны Марин, его поддерживают.

Источник в правительстве сообщил телеканалу, что предложение Киуру было совершенно неожиданным, и его принятие будет фактически означать конец свободного передвижения через границу.

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