"Люди вновь начали летать": в июне Таллиннский аэропорт обслужил почти 98 000 пассажиров

В июне через Таллиннский аэропорт прошло 97 912 пассажиров, и это самое большое число пассажиров, обслуженных за один месяц, с начала пандемии коронавируса. Этот показатель почти в четыре раза превысил аналогичный показатель прошлого года и почти вдвое — количество пассажиров за предыдущий месяц.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, ему приятно наблюдать заметное расширение возможностей для путешествий и увеличение спроса. “Я рад констатировать, что в Таллиннском аэропорту вновь кипит жизнь и люди, которые из-за ограничений были вынуждены сидеть дома, снова получили возможность летать. Повышенный интерес к путешествиям подтверждают и авиакомпании, которые из-за увеличения спроса уже уплотняют свои графики рейсов и открывают новые линии. Подтверждением предпочтения прямых перелетов можно считать и увеличение интереса к чартерным рейсам, которыми воспользовались 21% всех пассажиров”.

По словам Пяргмяэ, по-прежнему важно проделывать домашнюю работу и перед тем как отправляться в путешествие, изучать требования страны назначения. “Начиная с 1 июля в Европейском союзе используется единый COVID-паспорт, который признают все страны — члены ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Единый паспорт существенно упрощает путешествия, и рекомендуется перед путешествиями обязательно вакцинироваться. Все страны, входящие в Евросоюз, согласились координированно ослабить введенные ограничения и воздерживаться от ввода дополнительных ограничений, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты здоровья населения”, — сказал Пяргмяэ и добавил, что именно поэтому важно знакомиться с требованиями страны назначения и при необходимости — транзитных стран, чтобы обеспечить себе максимально гладкое путешествие.