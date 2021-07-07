Новости
07.07.2021, 07:00

"Люди вновь начали летать": в июне Таллиннский аэропорт обслужил почти 98 000 пассажиров

 (2)
Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaam
Foto: Rauno Volmar
Количество пассажиров, обслуженных Таллиннским аэропортом в июне, было наибольшим с начала пандемии коронавируса.

В июне через Таллиннский аэропорт прошло 97 912 пассажиров, и это самое большое число пассажиров, обслуженных за один месяц, с начала пандемии коронавируса. Этот показатель почти в четыре раза превысил аналогичный показатель прошлого года и почти вдвое — количество пассажиров за предыдущий месяц.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, ему приятно наблюдать заметное расширение возможностей для путешествий и увеличение спроса. “Я рад констатировать, что в Таллиннском аэропорту вновь кипит жизнь и люди, которые из-за ограничений были вынуждены сидеть дома, снова получили возможность летать. Повышенный интерес к путешествиям подтверждают и авиакомпании, которые из-за увеличения спроса уже уплотняют свои графики рейсов и открывают новые линии. Подтверждением предпочтения прямых перелетов можно считать и увеличение интереса к чартерным рейсам, которыми воспользовались 21% всех пассажиров”.

По словам Пяргмяэ, по-прежнему важно проделывать домашнюю работу и перед тем как отправляться в путешествие, изучать требования страны назначения. “Начиная с 1 июля в Европейском союзе используется единый COVID-паспорт, который признают все страны — члены ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Единый паспорт существенно упрощает путешествия, и рекомендуется перед путешествиями обязательно вакцинироваться. Все страны, входящие в Евросоюз, согласились координированно ослабить введенные ограничения и воздерживаться от ввода дополнительных ограничений, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты здоровья населения”, — сказал Пяргмяэ и добавил, что именно поэтому важно знакомиться с требованиями страны назначения и при необходимости — транзитных стран, чтобы обеспечить себе максимально гладкое путешествие.

В июне добавились прямые перелеты в Вену и Дублин (Ryanair), а также в Ниццу (AirBaltic), авиакомпания Norwegian начала полеты между Таллинном и Осло. Всего полеты совершались на 25 регулярных маршрутах. С начала июля открылись прямые перелеты в швейцарский Цюрих и в итальянский Рим. Их чартерных рейсов самыми популярными были курорты Турции, Болгарии и Греции.

В июне были осуществлены 2424 аэропортные операции, что составляет в среднем 80 взлетов и приземлений в день.

В общей сложности за полгода через аэропорт прошло 283 495 пассажиров и состоялась 9725 аэропортных операций.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)