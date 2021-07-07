В Португалию пришла новая волна пандемии COVID-19

"Страна борется с этой тяжелой пандемией, и сейчас мы столкнулись с четвертой ее волной. Мы не можем отвлекаться, не можем расслабляться", — заявил во вторник премьер. Его выступление транслировала RTP.

Он отметил, что в стране активно проводится вакцинация населения против коронавируса, и что она будет ускорена, несмотря на связанные с этим трудности.

"Мы ускоряем процесс вакцинации. Несмотря на неудобства для тех, кто будет вакцинироваться в ближайшие две недели, мы приложим максимум усилий, это усилит безопасность всех людей, и в особенности тех, кто быстрее сможет получить вторую дозу вакцины", — заявил Кошта.

Согласно информации RTP, накануне в стране поставили рекорд по количеству уколов в сутки — 141,5 тыс. доз вакцины укололи португальцам в течение дня. Полностью вакцинировано в стране около 32% населения, а одной дозой вакцины — примерно 52%.

По данным RTP, в стране теперь выявляют, как правильно, свыше 2 тысяч новых случаев заражения в сутки. Примерно столько же новых зараженных в Португалии выявляли в феврале.

С начала пандемии COVID-19 в стране выявили свыше 892,7 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались более 17,1 тысяч зараженных.