Финляндия еще сильнее ужесточила правило въезда в страну

Правящие партии Финляндии достигли согласия в определении стран с низким риском заражения.

С 12 июля туристы смогут беспрепятственно приезжать в Финляндию из стран, в которых индекс заболеваемости за последние две недели не превышает 10 случаев на 100 000 человек. В настоящее время в критериях въезда обозначен индекс в 25 случаев на 100 000 человек.

На данный момент уровень заболеваемости Финляндии составляет 40 случаев на 100 000 человек.

Парламент на прошлой неделе одобрил новую модель въезда в страну. Согласно закону, от путешественника не требуется теста на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Правящие партии тогда не смогли достичь договоренности по определению стран с низким уровнем заболеваемости, из которых можно было бы приезжать в Финляндию беспрепятственно. Поэтому было решено, что правительство определит уровень заболеваемости позднее отдельным постановлением.

Шведская народная партия и Центр хотели оставить в силе существующий предел.