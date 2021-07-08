Таллинн вошел в ТОП-10 лучших городов мира для удаленной работы

В ходе исследования специалисты оценивали такие факторы, как безопасность городов, доступность здравоохранения, наличие инфраструктуры для отдыха и культурного досуга, стоимость жизни, доступность жилья с качественным пространством для работы, доля вакцинированных от COVID-19 жителей.

Мельбурн набрал максимальное число баллов. Более того, он стал единственным из ТОП-10, предлагающим “удаленщикам” специальные визы. При наличии такой визы можно беспрепятственно приезжать в страну, чтобы работать в дистанционном режиме.

ТОП-10 лучших городов мира для удаленной работы:

1. Мельбурн, Австралия

2. Дубай, ОАЭ

3. Сидней, Австралия

4. Таллинн, Эстония

5. Лондон, Великобритания

6. Токио, Япония

7. Сингапур

8, Глазго, Великобритания

9. Монреаль, Канада

10. Берлин, Германия

По данным Nestpick, средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Мельбурне — 681 евро в месяц. Самая низкая ставка — в Рио-де-Жанейро — 119 евро/месяц. Всего в исследовании принимали участие 75 городов.