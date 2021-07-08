Археологи обнаружили в Индии древний неизвестный город

Во время раскопок в деревне Дургадеви (Индия) археологи обнаружили остатки крупного города, который был обнесен крепостной стеной, пишет Моя Планета.

На месте удалось раскопать три культурных слоя, которые хорошо прослеживаются. Первый из них относится к энеолиту (2000–1000 годы до н. э.), второй — к железному веку (1000–400 годы до н. э.), а третий — к раннему историческому периоду (400–200 годы до н. э.). Археологи предполагают, что найденный город был основан около 4000 лет назад. Около 2000 лет назад он прекратил свое существование по неизвестным причинам.

У жителей поселения, судя по находкам, было хорошо развито сельское хозяйство. Также археологи обнаружили каналы, которые тянулись к городу. Вероятно, они использовались вместе с естественным рвом для обеспечения города водой.

Также исследователи нашли фундамент одного из домов. Это было круглое здание, пол которого был сделан из красной глины. Там же обнаружили осколки посуды из керамики и меди. Археологи предполагают, что поселение могло относиться к цивилизации Одиши.

На месте раскопок были обнаружены серьги, бусы, наконечники стрел и тигли, относящиеся к железному веку.