В России смягчили правила въезда для россиян — вакцинированных освободили от тестов

После въезда в страну гражданин России должен загрузить свидетельство о вакцинации, перенесенной болезни либо об отрицательном ПЦР-тесте на портал Госуслуг. Тест непривитые и непереболевшие россияне обязаны сделать только после приезда, то есть сделанный за рубежом тест не подойдет. До получения результатов теста путешественники должны соблюдать самоизоляцию.

В России сейчас проводят вакцинацию двумя препаратами: “‎Спутник V” (и его версия “‎Спутник Лайт”) и “‎ЭпиВакКорона”. Вчера в министерстве здравоохранения сообщили, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса, однако не уточнили, о каких компаниях идет речь. После начала третьей волны и объявления частично обязательной вакцинации в некоторых российских регионах возникла нехватка препаратов. Кроме того, возникали проблемы с внесением сведений о вакцинации в государственную базу и, соответственно, с получением сертификата.

Есть и еще одно важное послабление: от необходимости тестирования с сегодняшнего дня освободили тех, кто был вакцинирован от коронавирусной инфекции в течение последнего года или кто переболел ковидом за последние шесть месяцев. В постановлении не говорится прямо, какие вакцины подойдут для освобождения от тестов, однако значится, что сведения о вакцинировании должны быть в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Таким образом, привитые или переболевшие за рубежом россияне сначала должны добиться внесения соответствующей информации в российскую базу данных, очевидно, переведя иностранные документы.

С 7 июля отменяется требование о прохождении двух тестов после приезда, которое действовало с 1 мая этого года. Теперь, как и в период с середины до конца апреля, тест нужен только один — в течение трех календарных дней с прибытия. С конца августа прошлого года по 15 апреля 2021 года тестирование обязаны были проходить только прилетающие в Россию из-за границы россияне, от тех же, кто пересекал границу через морские или сухопутные погранпункты, тестов не требовалось.

Стоит ли привитым в России и живущим в Европе россиянам проходить повторную вакцинацию в ЕС?

С 28 июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами: США, Бельгией, Италией, Кипром, Болгарией, Иорданией, Ирландией и Северной Македонией. Авиасообщение с Финляндией было восстановлено в конце января 2021 года. Летом возобновились также автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и городами Финляндии.

Границы, впрочем, остаются если не полностью закрытыми, то лишь слегка приоткрытыми. В Финляндию обычным российским туристам въезд пока запрещен и, судя по всему, будет разрешен еще нескоро. Вчера финское правительство договорилось о том, что в страну без ограничений можно приехать только из стран, где заражаемость находится на уровне менее 10 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В России этот показатель составляет около 200.

В то же время некоторые страны ЕС пускают россиян и даже признают “‎Спутник”, хотя он ещё не одобрен Европейским агентством лекарственных средств. В Болгарии “‎Спутник” освобождает от необходимости сдавать ПЦР-тест. Греция сначала тоже освободила привитых россиян от тестов, но с распространением в России дельта-варианта вновь стала требовать их даже от вакцинированных. Зато на Кипре сертификат о вакцинировании дает право не сдавать тест по прибытии. В Хорватии справка о вакцинации заменит ПЦР-тест и освободит от карантина.

С 21 июня Эстония разрешила въезд гражданам третьих стран, то есть не входящих в ЕС, с целью туризма. Для этого у них не должно быть симптомов коронавирусной инфекции, и они должны в течение последнего года пройти полный курс вакцинации против коронавируса и достигнуть максимальной защиты после последней дозы вакцины. Для “‎Спутника” этот срок составляет две недели. Необходимо, однако, учитывать, что для российских граждан, не входящих в список исключений, сохраняются ограничения на выезд из России по земле. То есть обычные российские туристы могут въехать в Эстонию только по воздуху.