Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам

В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Дипломат отметил, что законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах.

"Мы предложили (российскому Минздраву. — прим. ред.) провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники", — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.

Он добавил, что пока рано говорить о полной отмене ограничений на передвижения людей через границы, однако призвал помогать им в этом.

Эдерер также напомнил, что россияне лидировали по количеству поданных и одобренных заявок на шенгенскую визу и сохранили позиции, несмотря на пандемию коронавируса.

COVID-сертификаты выдают после прививок препаратами, одобренными на территории союза. Обладателей такого документа обещали освободить от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях. Единого механизма признания COVID-"паспортов", выданных в других странах, пока нет.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не сертифицировало ни одну из российских вакцин. "Спутник V" находится на экспертизе регулятора, сколько она продлится, неизвестно.