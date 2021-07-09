В Дании построили самый высокий замок из песка в мире

На создание замка ушло почти 5 тыс. тонн песка. Строителем выступил голландский скульптор Вилфред Стийгер, ему помогали еще 30 лучших мировых мастеров, работающих с песком.

Стийгер хотел, чтобы замок олицетворял власть коронавируса над миром с начала пандемии, поэтому установил на самом верху постройки модель COVID-19.

“Он управляет нашей жизнью повсюду. Он говорит вам, что делать, говорит вам держаться подальше от семьи и не ходить в красивые места. Не проводить никаких мероприятий, сидеть дома”, — сказал скульптор.

Замок был сделан с примесью глины и клея, это позволит ему выдержать осенний ветер и зимний холод. Стийгер рассчитывает, что скульптура сохранится до марта следующего года.

Представители Книги рекордов Гиннеса уже осмотрели замок и составили соответствующий протокол. Предыдущий рекорд высоты принадлежал песочной скульптуре, построенной в Германии в 2019 году.