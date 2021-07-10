Tallink вновь запустил паромную линию Таллинн-Стокгольм. Какие условия для въезда в Швецию?(8)
Baltic Queen отправляется из Таллинна и Стокгольма через день с 9 июля по следующему расписанию:
- Отправление из Таллинна: 18:00
- Прибытие в Стокгольм: 10:30
- Отправление из Стокгольма: 17:30
- Прибытие в Таллинн: 10:15
Условия для въезда в страну
Все въезжающие в страну лица старше 18 лет, в том числе и для транзита, обязаны предъявить либо отрицательный результат PCR-, TMA- или LAMP-теста на коронавирус или же теста на антиген, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда (в случае въезда из третьих стран — 48 часов), либо дигитальный сертификат о вакцинации или прохождении болезни. В случае сертификата о вакцинации необходимо две дозы, и не важно, сколько прошло со второй дозы.
Перед бронированием поездки убедитесь, что вы имеете право на въезд в страну в порту назначения, и у вас есть вся необходимая документация, необходимая для въезда в страну. Каждый пассажир обязан самостоятельно убедиться, что он ознакомлен с предъявляемыми для въезда в страну требованиями.