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10.07.2021, 13:50

Tallink вновь запустил паромную линию Таллинн-Стокгольм. Какие условия для въезда в Швецию?

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Tallinki laev
Tallinki laev
Foto: Taavi Sepp
9 июля Tallink вновь открыл популярный паромный маршрут Таллинн-Стокгольм после почти 16-месячной вынужденной паузы, вызванной введёнными ограничениями на поездки между Эстонией и Швецией. Первоначально паромная линия будет обслуживаться одним судном, Baltic Queen, с поочерёдным отправлением из Таллинна и Стокгольма через день.

Baltic Queen отправляется из Таллинна и Стокгольма через день с 9 июля по следующему расписанию:

  • Отправление из Таллинна: 18:00
  • Прибытие в Стокгольм: 10:30
  • Отправление из Стокгольма: 17:30
  • Прибытие в Таллинн: 10:15

Условия для въезда в страну

Все въезжающие в страну лица старше 18 лет, в том числе и для транзита, обязаны предъявить либо отрицательный результат PCR-, TMA- или LAMP-теста на коронавирус или же теста на антиген, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда (в случае въезда из третьих стран — 48 часов), либо дигитальный сертификат о вакцинации или прохождении болезни. В случае сертификата о вакцинации необходимо две дозы, и не важно, сколько прошло со второй дозы.

Перед бронированием поездки убедитесь, что вы имеете право на въезд в страну в порту назначения, и у вас есть вся необходимая документация, необходимая для въезда в страну. Каждый пассажир обязан самостоятельно убедиться, что он ознакомлен с предъявляемыми для въезда в страну требованиями.

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