Tallink вновь запустил паромную линию Таллинн-Стокгольм. Какие условия для въезда в Швецию?

Условия для въезда в страну

Все въезжающие в страну лица старше 18 лет, в том числе и для транзита, обязаны предъявить либо отрицательный результат PCR-, TMA- или LAMP-теста на коронавирус или же теста на антиген, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда (в случае въезда из третьих стран — 48 часов), либо дигитальный сертификат о вакцинации или прохождении болезни. В случае сертификата о вакцинации необходимо две дозы, и не важно, сколько прошло со второй дозы.