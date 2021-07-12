Французские власти: откажитесь от поездок в Испанию и Португалию

На прошлой неделе французские власти попросили местных жителей воздержаться от путешествий в Испанию или Португалию из-за увеличения числа заразившихся дельта-штаммом коронавируса.

На данный момент французы могут путешествовать по всем странам-членам ЕС, если они полностью вакцинированы или предоставят отрицательный тест на коронавирус по возвращении, сообщает AFP.

Однако, как заявил французский министр по европейским делам Клеман Бон, французам стоит отказаться от путешествий в Испанию и Португалию. По словам Бона, власти рассматривают вопрос о введении новых ограничений на туристические поездки. Франция опасается, что этим летом разразится четвертая волна коронавируса из-за дельта-штамма.

“Мы должны быть осторожны, потому что пандемия еще не закончилась, — сказал Бон. — Мы примем решение об ограничениях в ближайшие дни”.

Германия уже запретила въезд в страну иностранных туристов из Португалии. Граждане ФРГ могут вернуться домой в любое время, но им придется соблюдать двухнедельный карантин.