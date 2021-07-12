С 12 июля самоизоляция в Эстонии потребуется приезжим из пяти стран Европы

Согласно установленным правилам, самоизоляцию по прибытии в Эстонию необходимо соблюдать приезжающим из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. На этой неделе в список стран, к приезжающим из которых применяются ограничения, вошли Андорра, Великобритания, Испания, Кипр и Португалия.

Не более чем за три дня до прибытия в Эстонию надо заполнять специальную декларацию. Это поможет вам проще пересечь границу и не ждать в очереди, чтобы заполнить анкету на бумаге.

Прибытие из третьих стран

С 21 июня правительство расширило возможности поездок в Эстонию из третьих стран с визой. В отношении вакцинированных не применяется ограничение свободы передвижения.

Согласно приведенному в приложении 1 к рекомендациям Европейского союза по временному ограничению несрочных поездок и возможностями отмены ограничения списку третьих стран и регионов особого управления, в Эстонию можно въезжать по любым причинам (в т.ч. невакцинированным лицам) из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Соединенных Штатов Америки, Боснии и Герцеговины, Брунея, Гонконга, Израиля, Японии, Иордании, Ливана, Южной Кореи, Макао, Молдовы, Черногории, Канады, Катара, Косово, Северной Македонии, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Таиланда, Тайваня и Новой Зеландии. 10-дневное ограничение свободы передвижения действует в отношении лиц из тех стран, где показатель распространения вируса выше 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней. В период с 12 по 18 июля по прибытии из любой страны, указанной в приложении 1, обязательство самоизоляции применяется к приезжающим из Руанды и Тайваня.С 12 июля жители стран за пределами ЕС, не относящихся к списку стран с низким уровнем заболевания, в Эстонию могут въехать только на основе отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.