От самогона до виски: как эстонская алкогольная продукция завоевывает российский рынок

“В России пьют дистиллят, который там называют самогоном, но российский закон запрещает производить его самостоятельно. Конечно, как и у нас, делается это где-нибудь в темном углу деревни. Производимый нами высококачественный дистиллят премиум-класса поставляется в Россию в довольно больших количествах. Россия близко, это очень важная страна для экспорта”, — сказал представитель бренда винокурни “Moэ” Рональд Реммет, который надеется в ближайшие годы реализовать очень амбициозные планы.

За последний год в продуктовой линейке винокурни появился еще один экстраординарный товар — первый в Эстонии виски под названием “Дуб и рожь”. Напиток, выдержанный более трех лет в дубовых бочках, был изготовлен из ржаного солода Сангасте.

“Поскольку он отличается высокой ценой, много его не покупают, но за нами теперь история — мы произвели первый в Эстонской Республике виски”, — сказал Реммет. Первые любители этого алкогольного напитка выкупили целый бочонок и потом еще три года ждали, когда виски настоится. На данный момент бутылка виски 70cl стоит 299 евро.