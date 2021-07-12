Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов

С 14 июля въезд на Мальту для непривитых туристов будет закрыт. “Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг”, — заявил вице-премьер и министр здравоохранения страны Крис Ферне.

Власти будут принимать мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта. Детей будут пускать в страну лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

Жителям островного государства без сертификата о вакцинации, которые по какой-либо причине решат посетить одну из стран, находящихся в красном списке местного Минздрава, необходимо будет сперва получить соответствующее разрешение властей. По возращении им будет необходимо пройти карантин.

В июне Европарламент одобрил введение “вакцинного паспорта” — цифрового сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. В пакет входит несколько документов, за каждый из них проголосовало абсолютное большинство депутатов. В документе должна быть информация о прививке от COVID-19 и отрицательном ПЦР-тесте (либо о перенесенной болезни).