ФОТО | Личный опыт: Как мы слетали на "пост-ковидный" Санторини первым рейсом airBaltic

Но вот все дела позади, мы в аэропорту! Как ни странно, но здесь полно народа, рейсы на Корфу, Майорку, Анталью и Родос. На стойке регистрации мы волновались всё ли сделали правильно, показали все заполненные документы прямо на телефоне и ура!.. мы на борту самолета. В честь первого рейса у входа на посадку дежурили стюардессы, с которыми мы сфотографировались, и нам подарили маленькие сувениры от авиакомпании. Полет прошел отлично, у нас была девушка-пилот, к сожалению, я не запомнила ее имя, но хочется передать ей большое спасибо за отличный полет, без единой воздушной ямы.

Затем авиакомпания airBaltic прислала всю информацию о поездке в Грецию: необходимо было заполнить анкету на английском языке для греческой стороны на специальном сайте, что мы и сделали на всю семью. Нам сразу же прислали QR-код, который необходимо было показать на регистрационной стойке в аэропорту.

Так как прививки до отъезда мы с мужем не успели сделать, то делали ПЦР -тест за три дня до полёта, по записи в Центральной лаборатории. Оказалось очень быстро и удобно: 35 евро и вы получаете тест на английском языке со специальным QR-кодом.

“Совершенно неожиданно для себя мы купили билеты на самый первый рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санторини. Цена была довольно привлекательной: за троих вместе с багажом мы заплатили 600 евро в обе стороны. Провести несколько дней на Санторини и увидеть там закат, было моей мечтой уже много-много лет, а уж в пандемию, когда там мало людей, я готова была на любые сложности ради этой поездки.

Например, греческий остров Санторини. О своем отпуске там порталу Тургид рассказала Наталья Васильева, которая отправилась туда вместе со своей семьей на самом первом рейсе авиакомпании airBaltic 5 июня. Передаем ей слово:

К счастью, ситуация постепенно улучшается. Возобновляется все больше рейсов в разные страны и, при соблюдении определенных условий, в отпуск можно полететь/поехать/поплыть уже сейчас. И в этом даже есть определенные плюсы, как, например, совсем небольшое число туристов, которых можно встретить в таких местах, где раньше яблоку некуда было упасть.

По прибытии на Санторини — на входе в здание аэропорта — у нас опять проверили результат ПЦР-теста и заполненную на английском анкету с адресом проживания на острове. Мы забрали багаж, и, наконец-то, мы на острове моей мечты: яркое солнце, синее-синее море, теплый ветер!

Мы взяли в аэропорту машину напрокат и поехали в отель. Для нас в этой поездке стало открытием, что на Санторини возможен шикарный пляжный отдых: здесь есть несколько типично пляжных, средиземноморских городков. В одном из таких городков — Камари — мы и остановились. Было очень непривычно видеть десятки (если не сотни) открытых ресторанов, но почти все они стояли пустые.

Аналогичная картина наблюдалась и на пляжах — почти никого нет, лишь два-три человека на шезлонгах и все. Скучающие продавцы в практически пустых магазинах с сувенирами. Но синее море, солнце, отпуск и мало народа — что может быть лучше?!

Весь персонал в гостинице был в масках, причем наш небольшой отель на 18 номеров оказался забит под завязку — в основном это были туристы из Великобритании, Франции и США (как мы потом узнали).

На следующий день, ближе к вечеру, мы поехали в самый известный городок на Санторини — Фиру. Нас сразу поразила полупустая бесплатная стоянка для машин на въезде в город, вокруг было очень много местных жителей и очень мало туристов. Первый раз я была тут в 2013 году, и даже просто пройти по этим улицам было проблемой — везде были видны только головы людей. И вот мы тут вновь: практически пустые улицы, фотографируйся сколько хочешь и в кадре не будет сто рук и лиц, никто не дышит тебе в спину, в желании скорее оттолкнуть и самому сделать кадр. К закату в городе появилось побольше туристов, но все равно было очень комфортно. Мы спокойно нашли ресторан для ужина, который раньше надо было бронировать за неделю. Кстати, все официанты в масках даже несмотря на то, что все рестораны на улице.