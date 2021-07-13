10 советов для велопоходов от опытного эстонского путешественника(4)
По словам Элис Карула, люди уже привыкли к тому, что, покупая билет на самолет и отправляясь в отпуск, они также приобретают туристическую страховку, но вот, планируя велопоход, страхование, вероятно, последнее, что приходит в голову: “Тем не менее, поход, как и любое другое путешествие, требует тщательной подготовки, инвестиций в хорошее снаряжение и прочее необходимое. Хотя договор страхования не предотвращает несчастных случаев, он может стать большим подспорьем, чтобы неожиданные финансовые расходы не затмили полученные положительные эмоции. В зависимости от того, куда вы планируете отправиться, полезны могут быть разные виды страхования”.
“Планируя поездку по Эстонии, стоит подумать, в частности, о двух видах страхования: страховании от несчастных случаев и страховании жилья. Первый пригодится, если, например, человек упадет или получит иную травму во время путешествия — страховка помогает покрыть медицинские расходы или компенсирует потерянный доход за то время, пока человек не может работать. Кроме того, в договор может быть включена компенсация за боль и страдания — это единовременное возмещение. При страховании жилья важно убедиться, что договор также распространяется на домашнее имущество, которое включает, среди прочего, велосипед. Это полезно, если велосипед или другие вещи, которые вы берете с собой, будут, например, украдены”, — пояснила Карула.
“Если вы собираетесь отправиться в более длительное путешествие, которое также приведет вас за границу и в дополнение к поездке на велосипеде может включать в себя путешествие на самолете или другом виде транспорта, я рекомендую оформить страхование путешествия. Страхование прерывания поездки может быть полезным, если, например, вы не успели на рейс, медицинское страхование помогает покрыть медицинские расходы в случае травм или болезней, а страхование багажа доступно на случай, если что-то случится с вашим велосипедом или другими вещами. Страхование следует выбирать в зависимости от характера поездки и выбранного маршрута”, — добавила Элис Карула.
Опытный турист Тынис Миллинг дает впервые отправляющимся в велопоход следующие советы:
- Спланируйте маршрут. Посмотрите, куда вы хотите отправиться, каков там ландшафт, где можно разбить палатку и т.д.
- Начните с дневной велопрогулки. Затем выезжайте на два дня, и, если понравится, отправляйтесь в более длительные походы. Поначалу не переусердствуйте, делайте остановки и наслаждайтесь окрестностями.
- Велосипед нужно подбирать в зависимости от протяженности похода и местности. В Эстонии можно прекрасно путешествовать на обычном горном или гибридном велосипеде, но, если вы собираетесь в более длительную поездку, стоит подойти к выбору транспортного средства более тщательно — в соответствии с предстоящими условиями.
- Перед тем, как отправиться в поход, обязательно выполните обслуживание велосипеда, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в пути.
- Если вы планируете поездку продолжительностью более одного дня, вам необходимо подумать о палатке, спальном мешке, утвари для приготовления пищи, подходящей одежде и т.д. Делая выбор, посоветуйтесь со специалистами и следуйте их рекомендациям.
- Следите за погодой. Если ваша первая длительная поездка пройдет под дождем, при сильном ветре и холоде, у вас останутся плохие воспоминания и, возможно, в следующие велопоходы вы уже не соберетесь.
- Велоспорт, как и любой другой вид спорта, требует энергии. Убедитесь, что у вас достаточно еды и — обязательно — воды. Летом, путешествуя по Эстонии, воды набрать на природе и там же найти, например, ягоды.
- По возможности, отправляйтесь в свой первый поход с опытным спутником. Затем вы можете путешествовать или даже быть гидом для новичков.
- Обязательно носите шлем — это самая дешевая страховка жизни и здоровья.
- Наслаждайтесь путешествием. Делитесь впечатлениями с друзьями и знакомыми, которые в следующий раз обязательно захотят отправиться с вами.