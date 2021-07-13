10 советов для велопоходов от опытного эстонского путешественника

По словам Элис Карула, люди уже привыкли к тому, что, покупая билет на самолет и отправляясь в отпуск, они также приобретают туристическую страховку, но вот, планируя велопоход, страхование, вероятно, последнее, что приходит в голову: “Тем не менее, поход, как и любое другое путешествие, требует тщательной подготовки, инвестиций в хорошее снаряжение и прочее необходимое. Хотя договор страхования не предотвращает несчастных случаев, он может стать большим подспорьем, чтобы неожиданные финансовые расходы не затмили полученные положительные эмоции. В зависимости от того, куда вы планируете отправиться, полезны могут быть разные виды страхования”.

“Планируя поездку по Эстонии, стоит подумать, в частности, о двух видах страхования: страховании от несчастных случаев и страховании жилья. Первый пригодится, если, например, человек упадет или получит иную травму во время путешествия — страховка помогает покрыть медицинские расходы или компенсирует потерянный доход за то время, пока человек не может работать. Кроме того, в договор может быть включена компенсация за боль и страдания — это единовременное возмещение. При страховании жилья важно убедиться, что договор также распространяется на домашнее имущество, которое включает, среди прочего, велосипед. Это полезно, если велосипед или другие вещи, которые вы берете с собой, будут, например, украдены”, — пояснила Карула.