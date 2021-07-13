Проверяют ли в Таллиннском аэропорту тесты на коронавирус и требование соблюдать карантин?

Справки о вакцинации не имеют максимального срока действия, так как он зависит от новых научных данных о продолжительности защиты различных вакцин.

Как долго действительна цифровая справка? Если я путешествую регулярно, нужно ли мне каждый раз создавать ее заново?

Да, это правда, что государства-члены ЕС по-прежнему имеют право вводить дополнительные ограничения в отношении общественного здравоохранения, но они все-таки должны основываться на научных фактах и быть соразмерными. По сравнению с предшествующей ситуацией цифровая справка делает поездки намного удобнее. Путешественник может быть уверен, что его цифровую справку — бумажную или электронную — обязательно примут. Также создан информационный портал Re-open EU, который позволяет перед поездкой ознакомиться с требованиями, действующими в разных странах.

Страна назначения по-прежнему может неожиданно вводить новые ограничения, от которых цифровая справка не поможет. Так в чем же преимущества этой цифровой справки, и чем она полезна для путешественника?

Все государства-члены ЕС должны присоединиться к цифровой справке и принимать ее — на сегодняшний день создано уже более 200 миллионов таких справок.

Европейская цифровая справка о COVID-19 принимается всеми государствами-членами ЕС, а также Лихтенштейном, Исландией и Норвегией. Я считаю, что это внесет значительный вклад в то, чтобы поездки по Европе стали более легкими и предсказуемыми. Цифровая справка предназначена для облегчения передвижения, но не является обязательным условием для поездок.

Каков долгосрочный план ЕС по облегчению свободного передвижения людей?

Лично я надеюсь, что вакцинация будет успешно продолжаться по всей Европе и во всем мире, что люди снова смогут свободно передвигаться, и что повседневная жизнь у каждого из нас восстановится. Это предполагает, что как можно больше людей будут вакцинированы — только тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Есть ли планы разработать европейскую цифровую справку о COVID-19 или аналогичную ей справку для передвижения и за пределами ЕС?

Да, конечно, и переговоры об этом уже ведутся! Как только Европейская комиссия убедится, что страна, не входящая в ЕС, выдает справки в соответствии со стандартами и системами, совместимыми с системой Евросоюза, Комиссия может принять решение, на основании которого такие справки из стран, не входящих в ЕС, будут приниматься на тех же условиях, что и европейские цифровые справки о COVID-19. В любом случае правила приема справок о вакцинации будут такими же, как и для граждан ЕС.

Отвечает Рааво Ярва, руководитель Таллиннского пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны

Что нужно иметь в виду, отправляясь в заграничную поездку? Какие документы мне нужно иметь с собой, и как долго они должны быть действительны (при поездках в пределах Евросоюза или за его пределы)?

Хотя обычно вы можете использовать ID-карту во время путешествий по Европейскому Союзу, из соображений безопасности также стоит иметь при себе и паспорт. Перед поездкой в другие страны всегда следует проверять, какой документ принимается в другой стране, и каким должен быть срок действия документа.

Обладатели эстонского паспорта иностранца (так называемого “серого” паспорта) должны иметь при себе действующий паспорт и эстонскую карту вида на жительство (ID-карту) для поездок как в пределах ЕС, так и за его пределы.

Обязательно узнайте перед поездкой, нужно ли подавать заявление на визу для въезда в страну, и если да, то в каких случаях.