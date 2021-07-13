Проверяют ли в Таллиннском аэропорту тесты на коронавирус и требование соблюдать карантин?
Отвечает Хенрик Хололей, директор Генеральной дирекции по мобильности и транспорту Европейской комиссии
Европейская цифровая справка вступила в силу с 1 июля — что в действительности это изменит?
Европейская цифровая справка о COVID-19 принимается всеми государствами-членами ЕС, а также Лихтенштейном, Исландией и Норвегией. Я считаю, что это внесет значительный вклад в то, чтобы поездки по Европе стали более легкими и предсказуемыми. Цифровая справка предназначена для облегчения передвижения, но не является обязательным условием для поездок.
Все ли государства-члены Евросоюза должны присоединиться к цифровой справке и использовать ее?
Все государства-члены ЕС должны присоединиться к цифровой справке и принимать ее — на сегодняшний день создано уже более 200 миллионов таких справок.
Страна назначения по-прежнему может неожиданно вводить новые ограничения, от которых цифровая справка не поможет. Так в чем же преимущества этой цифровой справки, и чем она полезна для путешественника?
Да, это правда, что государства-члены ЕС по-прежнему имеют право вводить дополнительные ограничения в отношении общественного здравоохранения, но они все-таки должны основываться на научных фактах и быть соразмерными. По сравнению с предшествующей ситуацией цифровая справка делает поездки намного удобнее. Путешественник может быть уверен, что его цифровую справку — бумажную или электронную — обязательно примут. Также создан информационный портал Re-open EU, который позволяет перед поездкой ознакомиться с требованиями, действующими в разных странах.
Как долго действительна цифровая справка? Если я путешествую регулярно, нужно ли мне каждый раз создавать ее заново?
Цифровая справка является доказательством того, что человек либо:
- вакцинирован от COVID-19, либо
- получил отрицательный результат теста (тест ПЦР: 72 часа), либо
- выздоровел от COVID-19 (180 дней с положительного результата).
Справки о вакцинации не имеют максимального срока действия, так как он зависит от новых научных данных о продолжительности защиты различных вакцин.
Каков долгосрочный план ЕС по облегчению свободного передвижения людей?
Лично я надеюсь, что вакцинация будет успешно продолжаться по всей Европе и во всем мире, что люди снова смогут свободно передвигаться, и что повседневная жизнь у каждого из нас восстановится. Это предполагает, что как можно больше людей будут вакцинированы — только тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни.
Есть ли планы разработать европейскую цифровую справку о COVID-19 или аналогичную ей справку для передвижения и за пределами ЕС?
Да, конечно, и переговоры об этом уже ведутся! Как только Европейская комиссия убедится, что страна, не входящая в ЕС, выдает справки в соответствии со стандартами и системами, совместимыми с системой Евросоюза, Комиссия может принять решение, на основании которого такие справки из стран, не входящих в ЕС, будут приниматься на тех же условиях, что и европейские цифровые справки о COVID-19. В любом случае правила приема справок о вакцинации будут такими же, как и для граждан ЕС.
Отвечает Рааво Ярва, руководитель Таллиннского пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны
Что нужно иметь в виду, отправляясь в заграничную поездку? Какие документы мне нужно иметь с собой, и как долго они должны быть действительны (при поездках в пределах Евросоюза или за его пределы)?
Хотя обычно вы можете использовать ID-карту во время путешествий по Европейскому Союзу, из соображений безопасности также стоит иметь при себе и паспорт. Перед поездкой в другие страны всегда следует проверять, какой документ принимается в другой стране, и каким должен быть срок действия документа.
Обладатели эстонского паспорта иностранца (так называемого “серого” паспорта) должны иметь при себе действующий паспорт и эстонскую карту вида на жительство (ID-карту) для поездок как в пределах ЕС, так и за его пределы.
Обязательно узнайте перед поездкой, нужно ли подавать заявление на визу для въезда в страну, и если да, то в каких случаях.
Не следует откладывать замену паспорта и/или ID-карты на последний момент, во избежание неприятных сюрпризов перед самой поездкой. Оформить новый документ удобно в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны: iseteenindus.politsei.ee
Проверяются ли на границе справки о коронавирусе при выезде из Эстонии, или за это отвечают работники авиакомпании и стойки регистрации в аэропорту?
При выезде из страны полиция не проверяет справок о коронавирусе, но каждый сам должен сначала узнать условия страны назначения: какой сертификат или какая справка о вакцинации там признается. Если, например, авиакомпания сомневается в правильности документа или справки пассажира, об этом будет уведомлена полиция.
Что произойдет, если пассажир опоздает на свой рейс из-за каких-либо недоразумений в аэропорту?
Безусловно, всё зависит от конкретного случая. Во избежание недоразумений или задержек как раз и необходимо заранее проверить, что все документы действительны, и что все соответствующие сертификаты и справки взяты с собой.
Обязательно ли лицам, въезжающим в страну, сдавать тест или показывать отрицательный результат теста?
Хотя проверки иногда и проводятся произвольно, в зависимости от страны прибытия проверяется либо сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, либо справка о вакцинации или выздоровлении.
Обязательно ли заполнение декларации здоровья для всех прибывающих в Эстонию — или только для части путешественников?
Анкета для лиц, пересекающих границу (iseteenindus.terviseamet.ee) должна быть заполнена перед прибытием в Эстонию, причем это можно сделать максимум за три дня до прибытия в Эстонию. Анкету не должны заполнять лица, переболевшие коронавирусом, полностью вакцинированные или те, кто не подпадает под ограничения на передвижение согласно распоряжению правительства Эстонии № 282.
Как я могу подтвердить на границе свою вакцинацию или свое выздоровление после коронавируса?
Европейская цифровая справка о COVID-19 может быть предъявлена при пересечении границы как на бумаге, так и на смарт-устройстве. Справка имеет QR-код, при сканировании которого можно быстро проверить достоверность и актуальность данных.
Документ, подтверждающий вакцинацию, проведенную в другой стране, должен быть составлен с использованием латиницы или кириллицы на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию:
- персональные данные вакцинированного лица (имя и фамилия);
- даты вакцинации;
- введенная вакцина и доза;
- номер партии вакцины;
- количество введенных доз вакцины;
- имя, фамилия и другие данные вакцинатора.
Все вакцинации должны быть задокументированы в цифровом виде и, при желании, на бумаге, в паспорте иммунизации. Есть несколько способов подтвердить пройденную вакцинацию:
- с помощью паспорта иммунизации, распечатанного на портале digilugu.ee;
- с помощью бумажного паспорта иммунизации, выданного медицинским работником, проводящим вакцинацию;
- Вакцинации, выполненные в другой стране, могут быть подтверждены с помощью паспорта иммунизации, его копии или соответствующего сертификата либо заверенной распечатки базы данных.
Ответы на вопросы, касающиеся данной справки, можно найти на сайтах kriis.ee и terviseamet.ee
Контролирует ли Департамент полиции и погранохраны соблюдение обязанности самоизоляции?
При пограничном контроле полиция уделяет большое внимание возложенной на человека обязанности оставаться дома. Если лицо, пересекшее границу, нарушит требование об изоляции при инфицировании коронавирусом, полиция передаст эту информацию в Департамент здоровья для назначения штрафа.