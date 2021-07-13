На Шпицбергене построят "Хранилище судного дня" для музыки

Компания Elire Management Group заявила о создании музыкального “хранилища Судного дня” на архипелаге Шпицберген. Проект называют “перспективным цифровым хранилищем”, в котором будут находиться важные музыкальные композиции: от песен The Beatles до музыки коренных народов Австралии, пишет "Моя Планета".

Сейчас компания ведет переговоры с технологическими партнерами, среди которых есть фирма, управляющая хранилищем с рукописями и картинами. Предполагается, что музыка в будущем хранилище сможет пережить даже ядерный взрыв. Данные будут находиться на глубине около 305 м под землей, срок хранения составит не менее 1000 лет.

“Мы хотим сохранить музыку, которая сформировала нас как людей и сформировала наши страны”, — заявили в компании, которая анонсировала строительство хранилища.

Выбирать музыку для хранилища будет специальный комитет. Также за свои любимые песни можно будет проголосовать. Где, как и когда пройдет голосование, пока неизвестно.

Запустить хранилище планируют уже в 2022 году. Сначала туда попадет музыка коренных народов, затем современная музыка. Помимо этого, звукозаписывающие компании смогут купить места в хранилище.

Оригинальное “хранилище Судного дня” — это банк семян, созданный в 2006 году. Склад с образцами сельскохозяйственных культур расположен на глубине около 120 м под землей. Вечная мерзлота и невысокая тектоническая активность позволят образцам пережить любые возможные катаклизмы и в случае необходимости спасти человечество от голода.