Почем необитаемый остров? Купить просто, но что с ним делать?

Например, некий Эдвард Хейз из английского города Хартлпул попытался методом краудфандинга собрать средства как раз на что-то подобное. Он намеревался “приобрести небольшой остров. Если на нем сохранились какие-то постройки, то их планировалось восстановить либо перестроить, в зависимости от их состояния. А также снабдить их возобновляемыми источниками энергии и оранжереями для выращивания овощей и фруктов.

Вообще-то, идея покупать необитаемые острова и превращать их в экологическое чудо не нова.

Тому же самому Джону Скотту для претворения в жизнь его экологических планов придется изрядно раскошелиться. Собственно покупка острова может оказаться самой незначительной затратой в этом проекте.

Итак, будущее одного необитаемого острова выглядит вполне радужно, а вот что делать с остальными? Вопрос далеко не праздный. Шотландия насчитывает более 900 островов, из которых обитаемы только около 90. В перспективе — это огромный ресурс, который можно как-то приспособить для получения прибыли. Правда, гарантированный путь к успеху пока не найден.

Активы есть, но как их использовать?

Также в планы входит возведение какого-то особенного сарая (склада), причала, установка системы электроснабжения на возобновляемых источниках энергии, высадка плантации деревьев и выкапывание небольшого пресноводного озерца, где можно будет ловить рыбу. Другими словами, остров Линга должен будет превратиться в привлекательное место паломничества для экотуристов.

Сам Джон Скотт никому ничего объяснять не стал, но представитель его компании Scott Group заявил, что на острове будет воспроизведена традиционная ферма, для чего будут приведены в божеский вид два развалившихся дома, а, возможно, добавлен и третий.

Остров не слишком крупный, всего 64 акра (примерно 0,2 кв км), и достался он Скотту по дешевке. В Лондоне, например, за такую сумму теоретически можно купить дом только в одном единственном, причем не слишком привлекательном районе. Однако, учитывая, что сам покупатель проживает в Монако, возникает вопрос: для чего ему понадобился этот удаленный от цивилизации кусок родной территории?

Затея Хейза, однако, с треском провалилась, скептически настроенные граждане не пожертвовали на нее ни одного единственного фунта.

Тоска по родине, и как бросить курить

Остров Скаравей в архипелаге Внешних Гебридских островов оказался в центре еще одного проекта, который можно условно назвать “тоска по родине”.

Ему крупно повезло: в 2009 году английский банкир Джефф Спайс решил поиграть на нем в Робинзона Крузо, а заодно и бросить курить. Затея удалась: курильщик избавился от вредной привычки, остров попал в СМИ, а любому начинанию положительное внимание прессы идет только на пользу.

В рекламной брошюре “Островная мечта” (так называется эта затея), говорится, что главное — это связать узами дружбы всех людей, которые купят небольшой участок земли на Скаравее, чтобы все те, чьи предки были изгнаны со своих земель в ходе так называемых шотландских огораживаний могли, приобретя свою островную долю, получить постоянную связь с исторической родиной. Впрочем, в дело пригласили и тех, кто просто Шотландию любит, но без генетических связей.

Этот проект несколько потеснил в общественном внимании Джеффа Спайса, хотя именно его способ использования островной удаленности и необитаемости мог бы теоретически принести немалую финансовую выгоду.

Все бывшие курильщики прекрасно знают, что избавиться от этой вредной и вонючей привычки невероятно сложно, это я и по собственному опыту знаю.

Так почему бы не открыть бизнес, предлагая желающим высадку на любой необитаемый остров с палаткой и запасом продуктов, но без сигарет, где-то на месяц? К концу процесса клиент будет одновременно очищен от никотина и лишнего жира.

Правда, тут есть один непростой момент: погода и связанные с нею риски. Спайс потом рассказывал, что за все время вылезал из палатки всего раза три, потому что ветер дул такой, что радости от прогулок не было никакой. С другой стороны, по его же словам, курить в этой обстановке совершенно не хотелось.

Ветер, солнце и прилив