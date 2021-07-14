На рейсах Lufthansa к пассажирам будут обращаться гендерно-нейтрально

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил об изменении формы приветствия пассажиров на борту своих самолетов. Теперь экипаж не будет обращаться к ним словами “уважаемые дамы и господа” или “леди и джентльмены”, пишет Deutsche Welle.

Вместо этого будут использоваться гендерно-нейтральные формы вроде “доброе утро” или “дорогие гости”. “Экипажи должны будут выбирать обращения, которые учитывают всех пассажиров”, — отметил представитель авиаперевозчика. Выбор конкретной формы будет отдан на откуп капитану и бортпроводникам.

Нововведения будут распространяться также на дочерние авиакомпании Lufthansa — Austrian Airlines, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines. Переход на новые правила может занять некоторое время, уточнили в немецком концерне.